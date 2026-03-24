Хегсет заявил, что Пентагон ведет с Ираном переговоры с помощью бомб

Глава министерства войны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон рассматривает себя участником переговоров с Ираном об урегулировании конфликта. Об этом министр заявил во время совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции в Овальном кабинете.

«Мы тоже видим себя частью переговоров. Мы ведем переговоры с помощью бомб», — сообщил господин Хегсет. По его словам, президент США «ясно дал понять», что у Ирана не будет ядерного оружия. «Наша работа — обеспечить это», — подчеркнул глава Пентагона.

На той же пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что власти Ирана согласились не стремиться к получению ядерного оружия. Он также сообщил, что в переговорах с Ираном участвуют вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, посланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

23 марта президент США Дональд Трамп заявил, что провел переговоры с Ираном, после чего ввел пятидневный мораторий на удары по иранским энергетическим объектам. В Тегеране контакты с Вашингтоном отрицают.