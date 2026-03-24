Законодатели подгоняют курьеров

Количество курьеров на электровелосипедах в Санкт-Петербурге за прошедшие девять месяцев, после введения ряда правил и ограничений, сократилось на треть: с 14 до 10 тыс. При этом общее количество сотрудников служб доставки увеличилось, в некоторых компаниях прирост составил 25–30%. На статистику повлияло введение запрета на наем на работу курьерами иностранных граждан, трудящихся по патенту. Промежуточные итоги подвели на заседании комиссии по транспорту в Заксобрании города. Депутаты, следуя актуальной риторике, в очередной раз предложили запретить доставщикам на электровелосипедах и других средствах индивидуальной мобильности ездить по тротуарам. Свое видение работы курьеров парламентарии направят министру транспорта Андрею Никитину.

На фоне запретов и ограничений растут издержки компаний, зарплаты курьеров (с июля на 20–25%), а следовательно увеличивается стоимость доставки

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ На фоне запретов и ограничений растут издержки компаний, зарплаты курьеров (с июля на 20–25%), а следовательно увеличивается стоимость доставки

Петербургские депутаты на волне ажиотажа вокруг введения новых ограничений для электровелосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ) подготовили предложения по регламентированию работы курьеров на двухколесном транспорте с электродвигателем. Основная идея — запретить доставщикам ездить по тротуарам и ввести административную ответственность «с повышенными санкциями по сравнению с обычным пользователем» за нарушение правил, а также обязать службы доставки маркировать транспорт специальными знаками. Свои идеи парламентарии направят министру транспорту Андрею Никитину. Мысль не новая: ровно год назад ЗакС Петербурга уже обращался с аналогичным предложением к прошлому, ныне покойному министру Роману Старовойту.

Депутаты также предлагают повысить возраст, с которого можно управлять электровелосипедом, с 14 до 16 лет; закрепить, что устройство, оснащенное электродвигателем мощностью более 250 Вт или способное развивать скорость выше 25 км/ч, приравнивается к мопеду; создать систему идентификации ТС.

Предложения были высказаны на заседании парламентской комиссии по транспорту, которая, как заявил ее председатель Алексей Цивилев, собралась, чтобы понять, как миграционные ограничения и ограничения по «шайтан-машинам» (так господин Цивилев назвал электровелосипеды.— «Ъ Северо-Запад») воздействуют на рынок.

За курьеров власти Петербурга взялись еще летом прошлого года: сначала ограничили максимальную скорость электровелосипедов, определили запретные зоны, ввели требования к внешнему виду. С ноября запретили нанимать на работу мигрантов, которые трудятся в России на основании патента.

По данным президента ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александра Митюкова, на рынок оказали влияние оба фактора. На июль прошлого года в Петербурге работало 60 тыс. курьеров, на конец марта 2026-го — более 65 тыс. При этом в Москве их число достигает уже 200 тыс., а по всей стране, по данным господина Митюкова,— 1,5 млн человек.

«Мы видим рост количества курьеров в доставке в Петербурге. У некоторых компаний прирост составляет 25–30%. Нам пришлось замещать мигрантов по патентам, у которых была достаточно высокая выработка и которые могли тратить на доставку больше времени. На каждого мигранта с патентом пришлось нанимать двух россиян или граждан ЕАЭС (приезжим из Казахстана, Армении, Киргизии и Белоруссии патент для работы не нужен.— «Ъ Северо-Запад»)»,— привел данные господин Митюков на заседании. По его словам, количество заказов увеличивается и в этих условиях сервисам доставки требуется еще 10 тыс. курьеров.

При этом количество доставщиков на электровелосипедах сократилось с 14 тыс. (данные на май 2025-го) до 10 тыс. Как отмечает господин Митюков, стало больше пеших курьеров и тех, кто выбирает для работы автомобиль.

По данным заместителя председателя комитета по транспорту Александры Бахмутской, за девять месяцев комитет выдал более 56 тыс. номеров для двухколесных транспортных средств 26 компаниям. В пресс-службе комтранса пояснили, что количество выданных номеров не означает, что все они используются.

На фоне запретов и ограничений растут издержки компаний, зарплаты курьеров (с июля на 20–25%), а следовательно, увеличивается и стоимость доставки. По словам господина Митюкова, цена выросла минимум в два раза. «Вместе с развитием сферы электронной коммерции растет спрос на услуги доставки — люди привыкают к возможности заказать что угодно и получить там, где им удобно. Спрос стабильно превышает предложение, а введенные ограничения дополнительно увеличивают дефицит исполнителей. Снижение количества доступных курьеров влияет на доступность услуги для жителей города: в пиковые часы стоимость доставки может расти больше обычного, как и время ожидания»,— прокомментировали «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе сервисов доставки «Яндекса».

На заседании комиссии также подняли тему нарушений ПДД. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности в прошлом году составил 666 материалов по административным правонарушениями, с начала 2026-го — уже 146.

Полиция Петербурга с прошлого года проводит в городе операцию «Курьер», выявляя нарушения ПДД и миграционного законодательства. Представитель Госавтоинспекции Павел Кузнецов заявил, что за 2025 год ведомство возбудило 2,7 тыс. дел за управление ТС гражданином, не имеющим водительского удостоверения, и изъяло такое же количество электровелосипедов. При этом около половины из них так и остались у МВД — владельцы двухколесных просто не пришли. По словам господина Кузнецова, большинство нарушений было совершено мигрантами.

«Мы продолжаем настаивать, что так называемые электровелосипеды — это в большинстве своем мопеды, для управления которыми нужно водительское удостоверение. Все проведенные исследования показали, что мощность на этих "электровелосипедах" больше, чем прописано в законодательстве.— говорит господин Кузнецов.— Электровелосипедам не место на тротуарах. Если курьеры пересядут на автомобили, то, думаю, граждане скажут спасибо. С автомобилями у нас все достаточно прозрачно: есть правила дорожного движения».

По мнению господина Митюкова, решить проблему мимикрии мопеда под электровелосипед можно путем введения запрета на использования личного двухколесного транспорта в доставке. Эксперт заявляет, что 80% курьеров работают на своих устройствах и только 20% — на выданных компаниями доставки и взятых в аренду. «С частниками надо заканчивать. Они крайне сложно поддаются контролю, мы не может отвечать за транспортные средства, которые принадлежат курьеру, и ежедневно их проверять. За год-полтора нужно довести долю личных ТС в доставке до минимума и развивать шеринговые компании, с которых можно спросить»,— высказал идею господин Митюков.

С такой статистикой не согласился эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов, Он заявил, что Александр Митюков «вводит комиссию в заблуждение» и что на самом деле большинство курьеров используют шеринговые устройства, но указывают, что используют свои. «Из числа изъятых в рамках операции "Курьер" лично обратилось за своим велосипедом не более 10%, в основном приходили компании»,— отметил господин Попов.

В начале марта президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД «рассмотреть вопрос» ограничения поездок электровелосипедов и СИМ по тротуарам. Конкретные предложения по регламентированию должны быть представлены к 1 июля.

К вопросу подключился и Совет по правам человека: там также выступили за запрет. Инициатива предполагает отказ от термина «электровелосипед» в ПДД и классификацию всех транспортных средств с электромотором как мопедов или мотоциклов. Впрочем, изменение ПДД обсуждают с сентября 2024 года. С тех пор был проведен ряд совещаний, но поправки зависли на этапе согласований.

Надежда Ярмула