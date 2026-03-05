Электровелосипеды гонят с тротуаров

Президент поручил Минтрансу и МВД «рассмотреть вопрос» запрета движения по тротуарам электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Конкретные предложения, как это должно быть отрегулировано, будут представлены к 1 июля. Ранее глава государства признавал, что ситуация с курьерами на тротуарах «вызывает озабоченность» у граждан. Эксперты предлагают, с одной стороны, ужесточить ПДД, чтобы доставщики не могли ездить на мощных электровелосипедах без прав, с другой — использовать опыт Москвы с ограничением скорости СИМ курьеров в 25 км/ч. Минтранс пообещал проработать идеи и доложить президенту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Поручение Владимира Путина изучить вопрос возможного ограничения движения СИМ по тротуарам опубликовано в среду, 5 марта, на сайте Кремля. Минтрансу совместно с МВД, Общественной палатой РФ и президентским Советом по правам человека (СПЧ) дано задание «представить предложения по совершенствованию правового регулирования». Поручение касается использования СИМ (включая самокаты и велосипеды с электродвигателем), в том числе при «осуществлении предпринимательской деятельности». Предложения должны быть представлены президенту к 1 июля 2026 года. В Минтрансе пообещали, что проработают вопрос совместно с ведомствами и «доложат главе государства в установленные сроки».

Сейчас на СИМ можно выезжать на тротуары при отсутствии велодорожки и возможности ехать по проезжей части. Предложения ввести полный запрет (касающийся как курьеров, так и обычных граждан) звучат не первый год. В феврале 2025 года проблемы доставки на электровелосипедах обсуждались в Мосгордуме. В столичном парламенте жаловались, что доставщики массово превышают скорость и двигаются по тротуарам. О необходимости запрета езды по тротуарам говорили и депутаты петербургского парламента. 9 декабря 2025 года член СПЧ Марина Ахмедова, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, пожаловалась Владимиру Путину на «засилье» электровелосипедов, которые «нескончаемым потоком несутся по тротуарам». Президент признал, что ситуация «вызывает озабоченность у наших граждан».

По данным ГИБДД, в 2025 году произошло 3,27 тыс. ДТП с участием пользователей СИМ (отдельных данных по курьерам ведомство не публикует), что на 26% меньше, чем в 2024 году. В этих авариях погибло 68 человек и 3,38 тыс. ранено. 629 происшествий произошло в Москве, 198 — в Краснодарском крае, 193 — в Санкт-Петербурге, 181 — в Нижегородской области.

В пресс-службе сервисов доставки «Яндекса» “Ъ” заявили, что «разделяют запрос властей на создание безопасной транспортной среды», и напоминают, что «системно взаимодействуют» с городами по этому вопросу. В «Яндексе» предлагают не запрещать движение СИМ по тротуарам, а воспользоваться опытом властей Москвы, ограничивших скорость движения электротранспорта курьеров лимитом в 25 км/ч с 1 мая 2025 года. Все данные доставщиков внесены в информационную систему мэрии, а на электровелосипедах смонтированы идентификационные номера, напоминают в «Яндексе». «Этот опыт может и должен быть взять в основу федерального регулирования»,— считают в компании.

Московские власти поручение президента пока не комментируют. Вице-мэр города Максим Ликсутов заявил, что «более 80% опрошенных москвичей высоко оценивают работу курьерских служб, считают сервис удобным и незаменимым». По данным дептранса Москвы на 5 марта, курьеры выполняют в столице 700 тыс. заказов ежесуточно. К 2030 году их число должно превысить 1,5 млн.

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев (ЕР) считает важным «найти баланс между безопасностью пешеходов и сохранением эффективности работы доставки». «В мировой практике страны по-разному подходят к этому вопросу,— говорит он.— Где-то, где есть развитая инфраструктура в виде велодорожек, курьерам полностью запрещают выезжать на тротуар. Где-то просто закрывают отдельные зоны для электровелосипедов». Депутат призывает ввести четкую классификацию электротранспорта и «аппаратный» контроль за ним: должны существовать «умные» электровелосипеды, которые «понимают» медленные зоны, а их передвижение видно в режиме реального времени.

Основная проблема в том, что «курьеры носятся не на электровелосипедах, а фактически на мопедах», полагает зампред комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Александр Холодов.

Это, поясняет эксперт, является следствием «невнятных формулировок» ПДД, из-за которых курьеры ездят без положенных для мопедов водительских прав категории М. Господин Холодов предлагает скорректировать ПДД, приравняв транспортное средство с электродвигателем любой мощности к мопеду, при этом упростить получение прав категории М, например, разработав упрощенные программы для автошкол с возможностью дистанционного обучения. Поправки к ПДД, необходимые для ужесточения контроля СИМ, Минтранс, напомнил он, анонсировал в 2024 году, но финального документа никто еще не видел.

Александр Воронов, Иван Буранов