СПЧ предложил Минтрансу запретить курьерам ездить по тротуарам

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев направил Минтрансу России предложения о запрете передвигаться по тротуарам на электровелосипедах. Инициатива предполагает отказ от термина «электровелосипед» в ПДД, а также классификацию всех транспортных средств с электромотором как мопедов или мотоциклов. Исключение — инвалидные коляски с электроприводом.

Большинство курьерских электровелосипедов имеют мощность до 0,7 кВт и максимальную скорость 40–60 км/ч, указали в СПЧ. «На улицах крупных городов можно наблюдать большое число кустарно доработанных электровелосипедов с дополнительным аккумулятором, крышей, багажником, ветровым стеклом»,— отмечается в сообщении Совета по правам человека в Telegram-канале.

Для езды на электровелосипедах необходимо иметь государственные регистрационные знаки и водительское удостоверение категории А или М, считают в СПЧ. «Это позволит осуществлять контроль за соблюдением ПДД курьерским транспортом при помощи дорожных камер»,— пояснили в Совете по правам человека. В случае принятия инициативы переходный период составит не более одного года.

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность запрета поездок на электровелосипедах по тротуарам 5 марта. Инициативу поддержал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

