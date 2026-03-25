Ярославский аквапарк открыл отель

В Ярославле при аквапарке открылся отель на 57 номеров. Об этом сообщается в соцсетях аквапарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Группа «ВКонтакте» «Аквапарк Ярославль» Фото: Группа «ВКонтакте» «Аквапарк Ярославль»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в аквапарке на улице Дядьковской прошла реконструкция. В ходе нее к основному зданию пристроили новое четырехэтажное здание, в котором и открылся отель.

Отель предлагает четыре категории номеров, стоимость которых начинается от 5,7 тыс. руб. Уточняется, что в бронирование номера включено посещение аквапарка. В отеле есть ресторан и банкетный зал.

Также ООО «Аквапарк» подало заявку на регистрацию товарного знака «Тропический берег Family Hotel & Spa», следует из данных на сайте znakoved.ru. Знак регистрируется по классу №43 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), связанным с обслуживанием питания и размещением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: znakoved.ru Фото: znakoved.ru

Алла Чижова