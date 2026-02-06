Завершен первый этап реконструкции ярославского аквапарка

В Ярославле завершили первый этап реконструкции аквапарка на улице Дядьковской. Об этом сообщили в областной инспекции государственного стройнадзора.

Застройщиком выступает ООО «Аквапарк». Реконструируемый спорткомплекс состоит из двух частей: существующей и нового четырехэтажного здания, которые соединяются переходом. На первом этаже нового здания разместятся прачечная и кафетерий, а на остальных этажах — кабинеты.

«Инспекцией проведена внеплановая выездная проверка, по результатам которой нарушений обязательных требований и проектной документации не выявлено. По итогам проверки инспекцией выдано положительное заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»,— сообщили в инспекции.

Аквапарк на Дядьковской — единственный аквапарк в Ярославской области. Он открылся в 2017 году. Объект строился на деньги ярославского инвестора.