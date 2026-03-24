Минюст ликвидировал благотворительный фонд помощи животным «Енот» в Краснодаре

Прикубанский районный суд Краснодара удовлетворил иск регионального управления Минюста России о ликвидации благотворительного фонда «Енот». Информация об этом размещена на сайте суда, основания для ликвидации в карточке дела пока не уточняются.

Как следует из данных системы Rusprofile, БФ «Енот» был зарегистрирован в Краснодаре 16 сентября 2019 года. Основной вид деятельности организации — предоставление социальных услуг без обеспечения проживания. С момента основания фонд возглавляет директор Алексей Савко.

Финансовые показатели деятельности организации в открытых источниках не раскрываются, что не позволяет провести анализ рентабельности, устойчивости или динамики выручки фонда.

Согласно картотеке арбитражных дел, в 2023 году в отношении фонда было завершено одно разбирательство. Организация выступала ответчиком по иску о взыскании задолженности по обязательному пенсионному страхованию. Суд удовлетворил требования истца на сумму 1,5 тыс. руб. Иных судебных разбирательств, исполнительных производств или сведений о налоговой задолженности в публичных реестрах не зафиксировано.

Решение может быть обжаловано в установленный законом срок.

Наталья Решетняк