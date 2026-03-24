Без лишних хлопот: в ЖК «Рекорд» можно купить квартиру с готовым ремонтом и меблировкой

Опция станет удобным решением для тех клиентов, кто ценит скорость и решения, не требующие большой личной вовлеченности. Ремонт длится от одного до трех месяцев в зависимости от площади жилья.

Отделка учитывает все повседневные потребности человека. Функциональные кухни оснащены современной бытовой техникой, ванные комнаты оборудованы качественной сантехникой, а встроенные системы хранения в прихожей и спальнях помогают рационально использовать пространство. Освещение продумано так, чтобы создавать уютную атмосферу в каждой зоне, а планировки разработаны с фокусом на эффективность — даже компактные квартиры организованы таким образом, чтобы в них было удобно жить.

Особое внимание DOGMA уделяет качеству используемых материалов и комплектующих. Износостойкие напольные покрытия, отделка стен с применением экологичных красок и обоев, потолки выполнены из надежных натяжных конструкций, устойчивых к влаге и перепадам температур. Все материалы соответствуют строгим стандартам безопасности и экологичности — это особенно важно для семей с детьми и людей с повышенной чувствительностью к аллергенам.

«Мы понимаем, что ремонт — это всегда волнительно и энергозатратно. Поэтому предлагаем готовое решение: квартиру, в которой можно жить почти сразу после получения ключей. Без внимания не остается ни одна деталь — от выбора цветовой палитры до расположения розеток. Результат — пространство, продуманное до мелочей и созданное для комфортной жизни»,— рассказал Алексей Некрасов, директор по продажам в ЮФО ГК DOGMA.

ЖК «Рекорд» — жилой квартал бизнес-класса, расположенный в микрорайоне Черемушки. В нем к покупке доступны квартиры как классических форматов с отделкой и без, так и с увеличенной кухней-гостиной, витражным остеклением, французским балконом, а также уникальные двухуровневые квартиры с дровяным камином и террасой. Высота домов в проекте — 24 этажа, площадь квартир — от 21,9 до 182 кв. м.

О компании Федеральный девелопер DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодаре, Новороссийске, Московской области, Калуге и Омске. За 13 лет успешной работы компания построила 2,2 млн кв. м. Еще 2,5 млн кв. м жилья — на стадии возведения. DOGMA входит в ТОП-3 по объемам текущего строительства в России и является лидером по строительству жилья в проектах КРТ (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сдано точно в срок 117 многоквартирных домов в Краснодаре и Новороссийске, еще 12 масштабных объектов в пяти регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.

ЖК Рекорд — Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-РЕКОРД»

