В 2025 году ущерб от нелегальных майнинг-ферм на Кубани вырос в 24 раза

Ущерб от деятельности нелегальных майнинговых ферм в Краснодарском крае в 2025 году вырос до 18,2 млн руб., что в 24,4 раза превышает показатель 2024 года, сообщили «РБК Краснодар» в пресс-службе «Кубаньэнерго». В прошлом году объем незаконного потребления электроэнергии составил 1,8 млн кВт•ч против 412 тыс. кВт•ч годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего на Кубани выявлено пять случаев незаконного майнинга, тогда как в 2024 году — три. Незаконные фермы обнаружены в селах Ковалевское и Успенское, станице Кавказская, поселке Таманский и хуторе Лиманный в Анапе.

В соседней Республике Адыгея за год выявлен один случай майнинга на территории СНТ в Тахтамукайском районе. Ущерб от него оценен в 1,5 млн руб., объем незаконного потребления электроэнергии составил 211 тыс. кВт•ч.

Вячеслав Рыжков