HoReCa будущего: «Ростелеком» приглашает представителей гостинично-ресторанной индустрии на бизнес-завтрак

26 марта в Краснодаре состоится деловой завтрак, посвященный вопросам цифровизации гостиничного и ресторанного бизнеса в контексте вызовов 2026 года. Организатором события выступает «Ростелеком».

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Мероприятие объединит представителей HoReCa Краснодарского края — собственников и управляющих отелей, апартаментов, санаториев, владельцев точек общественного питания, а также экспертов «Ростелекома» и сферы гостеприимства.

Программа делового завтрака позволит обсудить задачи, стоящие перед отраслью в 2026 году, познакомит аудиторию с отечественными цифровыми инструментами для оптимизации процессов, увеличения прибыли и улучшения качества обслуживания в индустрии HoReCa. Обсуждение включит тему региональной специфики, коснется тенденций и прогнозов развития отрасли, познакомит с опытом внедрения передовых технологий.

Алексей Коновалов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Юге: «Сегодня "Ростелеком" предлагает широкий спектр цифровых решений для гостиничного и ресторанного бизнеса, начиная от построения надежной инфраструктуры связи и заканчивая умным видеонаблюдением, интерактивным ТВ и собственной PMS-системой "Цифровой отель". Эти сервисы помогают не только автоматизировать процессы, но и существенно повысить эффективность управления бизнесом. На деловом завтраке мы обсудим ключевые направления цифровой трансформации отрасли, представим примеры успешного использования современных технологий и покажем, как наши решения влияют на бизнес-показатели российских компаний HoReCa».

Мероприятие состоится в конференц-зале отеля Hampton by Hilton (Краснодар). Участие бесплатное. Начало в 10:30. Форма для регистрации на бизнес-завтрак доступна по ссылке.

ПАО «Ростелеком»

Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 14, литера А

ОГРН 1027700198767