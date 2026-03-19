Южная Корея допустила возможность импорта нефти из России

Правительство Южной Кореи обсуждает с компаниями возможность импорта российской сырой нефти и нефтепродуктов, сообщает Reuters со ссылкой на министерство промышленности страны.

13 марта США вывели на период до 11 апреля из-под санкций уже загруженную в танкеры российскую нефть. До этого срока по лицензии оценочно может быть продано 19 млн баррелей нефти и свыше 300 тыс. т нефтепродуктов. Интерес к российским партиям проявляли Филиппины и Таиланд.

Южная Корея с 13 марта ввела ограничения цен на топливо. Мера применяется впервые с 1997 года. Установлены максимальные цены на нефтепродукты южнокорейских НПЗ, которые поставляются на АЗС и дистрибьюторам. Розничные цены на АЗС решено не фиксировать.

Эрнест Филипповский