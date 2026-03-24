Работавшее на линии Сочи—Крым судно «Князь Владимир» продали

ФГУП «Росморпорт» заключило договор купли-продажи пассажирского лайнера «Князь Владимир», ранее выполнявшего рейсы из Сочи, с компанией из Московской области. Покупателем выступило ООО «Развитие города». Стоимость сделки стороны не раскрывают, уточняя, что эта информация относится к коммерческой тайне, сообщает «Ъ-Кубань».

В настоящее время осуществляется оплата по контракту, а также проводится процедура передачи судна новому владельцу. По данным открытых источников, компания-покупатель зарегистрирована в 2023 году, ее основным видом деятельности заявлены услуги общественного питания, при этом предусмотрена возможность работы в сфере судостроения.

Лайнер «Князь Владимир» представляет собой девятипалубное судно длиной около 142 м и шириной почти 22 м, рассчитанное примерно на 800 пассажиров. Судно было построено в 1970-х годах под названием Roy Star и впоследствии модернизировано после перехода в собственность «Росморпорта».

С 2017 года теплоход выполнял круизные рейсы по Черному морю, включая маршруты из Сочи в Крым, а позднее — с заходом в Абхазию. Однако в период пандемии коронавируса эксплуатация судна была приостановлена. В дальнейшем круизная программа так и не была возобновлена.

В «Росморпорте» прекращение регулярных рейсов объясняли факторами, связанными с обеспечением безопасности судоходства в акватории Черного моря. В 2023 году судно было переведено в эксплуатационный резерв. На текущий момент лайнер, приписанный к Сочи, находится в морском порту Новороссийска.

Попытки реализовать судно предпринимались с марта 2025 года через аукционные процедуры. Последняя заявленная начальная стоимость актива составляла 873,5 млн руб.

Мария Удовик