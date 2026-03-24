В Севастополе завершили аварийно-спасательные работы на месте взрыва дома

В Севастополе завершили аварийно-спасательные работы на месте взрыва в жилом многоквартирном доме. Об этом заявили в региональном управлении МЧС.

«Аварийно-спасательные работы и разбор завалов завершены. Очаг возгорания будет позже установлен специалистами. По предварительным данным, взрыв произошел в той квартире, которая находилась над коммерческим офисом. Пожару был присвоен третий уровень сложности»,— уточнили в МЧС.

Взрыв в пятиэтажном доме на улице Корчагина в Севастополе произошел вечером 23 марта. Из-за пожара выгорели десять квартир, разрушены элементы конструкций здания. Одна жительница дома погибла, еще 12 человек получили ранения, в том числе дети. Еще один человек числится пропавшим без вести. СКР расследует дело о причинении смерти по неосторожности. Власти города исключают версию взрыва бытового газа.

Александр Дремлюгин, Симферополь