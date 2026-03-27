Полуостров набирает высоту
Спрос на летний отдых в Крыму в 2026 году вырос вдвое
Объем бронирования летнего отдыха на курортах Крыма, по разным данным, вырос от 18 до 100%, а общий поток гостей в республику в 2026 году может достигнуть 7,2–7,5 млн человек. Увеличились глубина бронирования и продолжительность отдыха. По словам участников рынка, самое сложное летом — обеспечить отрасль достаточным количеством квалифицированных специалистов. Эксперты считают, что предстоящий курортный сезон может стать одним из самых успешных за последние годы.
В 2026 году летний отдых в Крыму подорожал в среднем на 10–15%
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Объем бронирования курортов Крыма на летний период в 2026 году удвоился, сообщили Guide в пресс-службе сервиса бронирования «Яндекс путешествия». При этом спрос на размещение с детьми вырос в 2,2 раза, а компаний из трех и более взрослых — в 2,5 раза. В «Яндекс путешествиях» отметили, что интерес к поездкам на полуостров сохраняется, несмотря на колебания поисковой активности. По данным «Вордстата», число запросов по слову «Крым» в январе 2026 года снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом фактический спрос на размещение в средствах размещения республики растет.
По данным национального туроператора «Алеан», объем раннего бронирования туров в Крым в 2026 году вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В пресс-службе компании рассказали, что активное увеличение продаж началось сразу после новогодних праздников. Наибольшим спросом пользуются санатории, отели с системой «все включено», а также объекты экономсегмента. При этом заметен рост популярности восточного побережья полуострова — Феодосии, Судака, Коктебеля и Керчи, где проживание в средствах размещения дешевле.
Туристы все чаще резервируют размещение заранее и планируют более длительные поездки. Средняя продолжительность проживания увеличилась с пяти ночей в 2025 году до 6,5 ночи в 2026 году, а доля повторных гостей — с 24,7 до 37,7%, рассказала директор департамента номерного фонда и транспорта курорта «Мрия» Елена Литвинова. Одновременно увеличилась глубина бронирования: если год назад размещение резервировали в среднем за 67 дней до поездки, то в 2026 году — примерно за 153 дня, уточняет эксперт.
По данным представителя курорта, заполняемость объектов размещения формируется неравномерно. По состоянию на начало марта средняя загрузка объекта на лето составляет около 75,9%. При этом июнь демонстрирует наиболее высокий уровень раннего спроса — 89,5%, тогда как июль и август бронируются более постепенно — 68 и 71,4% соответственно.
По словам председателя Экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС, вице-президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрия Богданова, загрузка многих крымских отелей в феврале и начале марта составляет от 25 до 50%, а в праздничные даты показатель может достигать 80–85%. У санаториев, особенно работающих с корпоративными клиентами или госзаказом, загрузка держится на уровне 60–70%.
Отдых все дороже
Стоимость отдыха в Крыму продолжает расти, однако увеличение цен в целом остается в пределах инфляции, подчеркивает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. По его словам, дополнительное давление на стоимость размещения оказывают логистические сложности с поставками продуктов и расходных материалов, а также дефицит сезонного обслуживающего персонала. При этом Сергей Ромашкин считает, что текущая динамика бронирований позволяет рассчитывать на успешный сезон.
Сфера туризма Крыма
Количество компаний
- 2023 год — около 2,2 тыс.
- 2024 год — 2,1 тыс.
- 2025 год — 2,1 тыс.
- 2026 год — 2,2 тыс.
Количество регистраций компаний
- 2023 год — 199
- 2024 год — 217
- 2025 год — 290
Количество ликвидаций компаний
- 2023 год — 250
- 2024 год — 248
- 2025 год — 236
По данным сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус»
Средняя стоимость номера в «Мрии» составляет около 44,7 тыс. руб., а в высокий сезон достигает 83,2 тыс. руб., что примерно на 11% выше прошлогоднего уровня, рассказала директор департамента номерного фонда и транспорта курорта. При этом сохраняется высокий спрос на дополнительные сервисы — SPA, экскурсии, анимацию.
Средняя цена ночи проживания в отелях и апартаментах по полуострову составляет 10,9 тыс. руб., при этом наиболее дорогими остаются Ялта и курорты Южного берега, а более доступные цены сохраняются на восточном побережье, сообщили в сервисе «Яндекс путешествия».
Руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Толчин считает, что динамика спроса на крымские средства размещения остается неоднородной. Некоторые популярные объекты с оптимальным соотношением цены и качества на отдельные даты уже не имеют свободных номеров, однако есть и те, кто только начинает продажи. На фоне роста интереса к полуострову и увеличения налоговой нагрузки средний рост цен колеблется в пределах 10–15%, говорит эксперт.
Все дороги ведут на мост
В министерстве курортов и туризма Республики Крым отмечают, что автомобильный транспорт остается основным способом добраться на полуостров. В ведомстве указывают, что значительная часть туристов прибывает в регион на личных автомобилях и автобусах (76%), в том числе через Крымский мост (61%) и через исторические регионы (15%). Еще 24% гостей пользуются железнодорожным сообщением. В министерстве подчеркивают, что география поездок охватывает как соседние южные регионы, так и центральную часть России, что напрямую связано с транспортной доступностью направления.
В «Алеане» отмечают, что направление на летний сезон выбирают преимущественно семейные туристы, и многие из них приезжают на отдых на личном автомобиле. В компании уточняют, что больше всего туры на полуостров бронируют жители соседних южных регионов — Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей, а также Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В «Алеане» добавляют, что семейный формат поездок напрямую влияет на выбор транспорта.
Глубина бронирования крымских курортов в 2026 году выросла почти в 2,3 раза
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян говорит, что в структуре поездок усиливается тренд автопутешествий. По его словам, туристы все чаще выбирают машину вместо поезда или самолета. «Да, стоимость авиабилетов сдерживает спрос, но люди не отказываются от поездки — они пересаживаются на машины. Большим семьям это экономически выгоднее»,— отмечает господин Мкртчян. Он также обращает внимание на особенности учета турпотока. «Пассажиров самолетов и поездов легко учитывать, а автомобильный трафик фиксируется менее прозрачно. Поэтому отдельные цифры могут выглядеть слабее фактической загрузки объектов размещения»,— отмечает эксперт.
В компании «Гранд Сервис Экспресс» говорят, что железнодорожные перевозки также остаются важной частью транспортной логистики полуострова. Представители компании отмечают, что глубина реализации билетов на майские праздники и летний период 2026 года составляет 90 дней и сохраняется на уровне прошлого года. Динамика продаж на майские праздники (с 1 по 11 мая) соответствует показателям прошлого года. В «Гранд Сервис Экспресс» добавляют, что в летний период весь имеющийся подвижной состав будет задействован в перевозках. В компании также отмечают, что наибольшим спросом маршруты в Крым пользуются у жителей Центрального федерального округа, среди которых лидирует Москва.
Сотрудников считают по сезону
В министерстве курортов и туризма Республики Крым рассказывают, что подготовка к летнему туристическому сезону сопровождается формированием кадрового состава объектов размещения. В высокий сезон возрастает потребность в сотрудниках гостиниц, санаториев и других предприятий индустрии гостеприимства. В ведомстве утверждают, что участники рынка туруслуг заранее усиливают штат работников, чтобы обеспечить стабильную работу инфраструктуры в период максимальной загрузки. В минкурортов напоминают, что 2026 год в Крыму объявлен Годом крымского гостеприимства. В рамках проекта проведут комплекс мероприятий, направленных на повышение качества сервиса и развитие индустрии гостеприимства.
Топ-10 городов по числу бронирований отелей и апартаментов на лето 2026 года
Председатель Экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов считает, что кадровый вопрос остается одним из ключевых для отрасли перед началом высокого сезона. «Отели и санатории активно готовятся к лету и усиливают команды, потому что сезон требует полноценной работы всех служб»,— отмечает господин Богданов. Он подчеркивает, что востребованы работники различных направлений: сотрудники служб питания и размещения, хозяйственных подразделений, администраторы — все, кто обеспечивают сервис для гостей. Господин Богданов добавляет, что индустрия гостеприимства в Крыму традиционно привлекает сезонных работников из разных регионов страны.
Елена Литвинова подчеркивает, что высокий сезон требует увеличения числа специалистов, задействованных в обслуживании гостей и работе инфраструктуры. «В летний период возрастает потребность в сотрудниках службы приема и размещения, персонале ресторанов, сотрудниках сервисных и технических подразделений. Подготовка к сезону включает подбор персонала и обучение сотрудников, чтобы обеспечить стабильную работу курортного комплекса»,— поясняет эксперт.
Летом 2026 года в Крыму ожидают рекордное количество гостей. По прогнозу экспертов АТОР, полуостров посетят 7,2–7,5 млн человек, что на 13–14% выше аналогичного показателя 2025 года. Алексан Мкртчян считает, что турпоток увеличится на 15–17% год к году, чему будут способствовать рост объемов раннего бронирования, числа семейных и групповых поездок, а также стабилизация загрузки крупных объектов размещения. Он допускает, что тенденция раннего бронирования сохранится на протяжении всего сезона, особенно на популярных направлениях и в крупных курортных объектах с 200–300 и более номерами.
Средняя загрузка отелей летом ожидается на уровне 75–80%, с пиковыми показателями в июне около 90%, прогнозирует Елена Литвинова. Объекты среднего и экономсегмента, особенно на восточном побережье, будут востребованы благодаря доступным ценам и увеличению числа семейных заездов, уверены в пресс-службе национального туроператора «Алеан».