Полуостров набирает высоту

Объем бронирования летнего отдыха на курортах Крыма, по разным данным, вырос от 18 до 100%, а общий поток гостей в республику в 2026 году может достигнуть 7,2–7,5 млн человек. Увеличились глубина бронирования и продолжительность отдыха. По словам участников рынка, самое сложное летом — обеспечить отрасль достаточным количеством квалифицированных специалистов. Эксперты считают, что предстоящий курортный сезон может стать одним из самых успешных за последние годы.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В 2026 году летний отдых в Крыму подорожал в среднем на 10–15%

Объем бронирования курортов Крыма на летний период в 2026 году удвоился, сообщили Guide в пресс-службе сервиса бронирования «Яндекс путешествия». При этом спрос на размещение с детьми вырос в 2,2 раза, а компаний из трех и более взрослых — в 2,5 раза. В «Яндекс путешествиях» отметили, что интерес к поездкам на полуостров сохраняется, несмотря на колебания поисковой активности. По данным «Вордстата», число запросов по слову «Крым» в январе 2026 года снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом фактический спрос на размещение в средствах размещения республики растет.

По данным национального туроператора «Алеан», объем раннего бронирования туров в Крым в 2026 году вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В пресс-службе компании рассказали, что активное увеличение продаж началось сразу после новогодних праздников. Наибольшим спросом пользуются санатории, отели с системой «все включено», а также объекты экономсегмента. При этом заметен рост популярности восточного побережья полуострова — Феодосии, Судака, Коктебеля и Керчи, где проживание в средствах размещения дешевле.

Туристы все чаще резервируют размещение заранее и планируют более длительные поездки. Средняя продолжительность проживания увеличилась с пяти ночей в 2025 году до 6,5 ночи в 2026 году, а доля повторных гостей — с 24,7 до 37,7%, рассказала директор департамента номерного фонда и транспорта курорта «Мрия» Елена Литвинова. Одновременно увеличилась глубина бронирования: если год назад размещение резервировали в среднем за 67 дней до поездки, то в 2026 году — примерно за 153 дня, уточняет эксперт.

По данным представителя курорта, заполняемость объектов размещения формируется неравномерно. По состоянию на начало марта средняя загрузка объекта на лето составляет около 75,9%. При этом июнь демонстрирует наиболее высокий уровень раннего спроса — 89,5%, тогда как июль и август бронируются более постепенно — 68 и 71,4% соответственно.

По словам председателя Экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС, вице-президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрия Богданова, загрузка многих крымских отелей в феврале и начале марта составляет от 25 до 50%, а в праздничные даты показатель может достигать 80–85%. У санаториев, особенно работающих с корпоративными клиентами или госзаказом, загрузка держится на уровне 60–70%.

Отдых все дороже

Стоимость отдыха в Крыму продолжает расти, однако увеличение цен в целом остается в пределах инфляции, подчеркивает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. По его словам, дополнительное давление на стоимость размещения оказывают логистические сложности с поставками продуктов и расходных материалов, а также дефицит сезонного обслуживающего персонала. При этом Сергей Ромашкин считает, что текущая динамика бронирований позволяет рассчитывать на успешный сезон.

Сфера туризма Крыма Количество компаний 2023 год — около 2,2 тыс.

2024 год — 2,1 тыс.

2025 год — 2,1 тыс.

2026 год — 2,2 тыс. Количество регистраций компаний 2023 год — 199

2024 год — 217

2025 год — 290 Количество ликвидаций компаний 2023 год — 250

2024 год — 248

2025 год — 236 По данным сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус»

Средняя стоимость номера в «Мрии» составляет около 44,7 тыс. руб., а в высокий сезон достигает 83,2 тыс. руб., что примерно на 11% выше прошлогоднего уровня, рассказала директор департамента номерного фонда и транспорта курорта. При этом сохраняется высокий спрос на дополнительные сервисы — SPA, экскурсии, анимацию.

Средняя цена ночи проживания в отелях и апартаментах по полуострову составляет 10,9 тыс. руб., при этом наиболее дорогими остаются Ялта и курорты Южного берега, а более доступные цены сохраняются на восточном побережье, сообщили в сервисе «Яндекс путешествия».

Руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Толчин считает, что динамика спроса на крымские средства размещения остается неоднородной. Некоторые популярные объекты с оптимальным соотношением цены и качества на отдельные даты уже не имеют свободных номеров, однако есть и те, кто только начинает продажи. На фоне роста интереса к полуострову и увеличения налоговой нагрузки средний рост цен колеблется в пределах 10–15%, говорит эксперт.

Все дороги ведут на мост

В министерстве курортов и туризма Республики Крым отмечают, что автомобильный транспорт остается основным способом добраться на полуостров. В ведомстве указывают, что значительная часть туристов прибывает в регион на личных автомобилях и автобусах (76%), в том числе через Крымский мост (61%) и через исторические регионы (15%). Еще 24% гостей пользуются железнодорожным сообщением. В министерстве подчеркивают, что география поездок охватывает как соседние южные регионы, так и центральную часть России, что напрямую связано с транспортной доступностью направления.

В «Алеане» отмечают, что направление на летний сезон выбирают преимущественно семейные туристы, и многие из них приезжают на отдых на личном автомобиле. В компании уточняют, что больше всего туры на полуостров бронируют жители соседних южных регионов — Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей, а также Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В «Алеане» добавляют, что семейный формат поездок напрямую влияет на выбор транспорта.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Глубина бронирования крымских курортов в 2026 году выросла почти в 2,3 раза

Вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян говорит, что в структуре поездок усиливается тренд автопутешествий. По его словам, туристы все чаще выбирают машину вместо поезда или самолета. «Да, стоимость авиабилетов сдерживает спрос, но люди не отказываются от поездки — они пересаживаются на машины. Большим семьям это экономически выгоднее»,— отмечает господин Мкртчян. Он также обращает внимание на особенности учета турпотока. «Пассажиров самолетов и поездов легко учитывать, а автомобильный трафик фиксируется менее прозрачно. Поэтому отдельные цифры могут выглядеть слабее фактической загрузки объектов размещения»,— отмечает эксперт.

В компании «Гранд Сервис Экспресс» говорят, что железнодорожные перевозки также остаются важной частью транспортной логистики полуострова. Представители компании отмечают, что глубина реализации билетов на майские праздники и летний период 2026 года составляет 90 дней и сохраняется на уровне прошлого года. Динамика продаж на майские праздники (с 1 по 11 мая) соответствует показателям прошлого года. В «Гранд Сервис Экспресс» добавляют, что в летний период весь имеющийся подвижной состав будет задействован в перевозках. В компании также отмечают, что наибольшим спросом маршруты в Крым пользуются у жителей Центрального федерального округа, среди которых лидирует Москва.

Сотрудников считают по сезону

В министерстве курортов и туризма Республики Крым рассказывают, что подготовка к летнему туристическому сезону сопровождается формированием кадрового состава объектов размещения. В высокий сезон возрастает потребность в сотрудниках гостиниц, санаториев и других предприятий индустрии гостеприимства. В ведомстве утверждают, что участники рынка туруслуг заранее усиливают штат работников, чтобы обеспечить стабильную работу инфраструктуры в период максимальной загрузки. В минкурортов напоминают, что 2026 год в Крыму объявлен Годом крымского гостеприимства. В рамках проекта проведут комплекс мероприятий, направленных на повышение качества сервиса и развитие индустрии гостеприимства.

Топ-10 городов по числу бронирований отелей и апартаментов на лето 2026 года Город Рост количества бронирований год к году Средняя цена за ночь Ялта в 2,2 раза 17,2 тыс. руб. Судак в 2 раза 7,9 тыс. руб. Севастополь в 2 раза 9 тыс. руб. Алушта в 2 раза 11,4 тыс. руб. Феодосия в 2,3 раза 6,9 тыс. руб. Евпатория в 1,9 раза 10 тыс. руб. Алупка в 1,6 раза 6,5 тыс. руб. Коктебель в 2,1 раза 7,2 тыс. руб. Кореиз в 2,4 раза 14,8 тыс. руб. Гурзуф в 2,6 раза 10,9 тыс. руб. По данным сервиса бронирования «Яндекс путешествия»

Председатель Экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов считает, что кадровый вопрос остается одним из ключевых для отрасли перед началом высокого сезона. «Отели и санатории активно готовятся к лету и усиливают команды, потому что сезон требует полноценной работы всех служб»,— отмечает господин Богданов. Он подчеркивает, что востребованы работники различных направлений: сотрудники служб питания и размещения, хозяйственных подразделений, администраторы — все, кто обеспечивают сервис для гостей. Господин Богданов добавляет, что индустрия гостеприимства в Крыму традиционно привлекает сезонных работников из разных регионов страны.

Елена Литвинова подчеркивает, что высокий сезон требует увеличения числа специалистов, задействованных в обслуживании гостей и работе инфраструктуры. «В летний период возрастает потребность в сотрудниках службы приема и размещения, персонале ресторанов, сотрудниках сервисных и технических подразделений. Подготовка к сезону включает подбор персонала и обучение сотрудников, чтобы обеспечить стабильную работу курортного комплекса»,— поясняет эксперт.

Летом 2026 года в Крыму ожидают рекордное количество гостей. По прогнозу экспертов АТОР, полуостров посетят 7,2–7,5 млн человек, что на 13–14% выше аналогичного показателя 2025 года. Алексан Мкртчян считает, что турпоток увеличится на 15–17% год к году, чему будут способствовать рост объемов раннего бронирования, числа семейных и групповых поездок, а также стабилизация загрузки крупных объектов размещения. Он допускает, что тенденция раннего бронирования сохранится на протяжении всего сезона, особенно на популярных направлениях и в крупных курортных объектах с 200–300 и более номерами.

Средняя загрузка отелей летом ожидается на уровне 75–80%, с пиковыми показателями в июне около 90%, прогнозирует Елена Литвинова. Объекты среднего и экономсегмента, особенно на восточном побережье, будут востребованы благодаря доступным ценам и увеличению числа семейных заездов, уверены в пресс-службе национального туроператора «Алеан».

Мария Удовик