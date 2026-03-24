Госдума ввела уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон, который вводит уголовное наказание до пяти лет за отрицание геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, оскорбление памяти жертв геноцида и осквернение их захоронений в России и за рубежом. Автор инициативы — депутат Госдумы от «Единой России» Ольга Занко.

Закон устанавливает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы за уничтожение, повреждение либо осквернение расположенных в России или за ее пределами захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память жертв геноцида советского народа.

До трех лет лишения свободы грозит за отрицание либо одобрение факта геноцида советского народа, а также за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, указанные изменения позволят усилить правовую охрану исторической памяти и эффективнее противостоять попыткам реабилитации нацизма. Господин Володин напоминал, что жертвами немецко-фашистской оккупации в годы Великой Отечественной войны стали более 13 млн человек. Среди заживо похороненных, замученных в концлагерях и в результате медицинских экспериментов, уточнял парламентарий, были женщины, старики и дети.

Действующая редакция ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма) предусматривает ответственность за отрицание решений Нюрнбергского трибунала, однако сам термин «геноцид» в его приговоре отсутствует. Как считают депутаты, это затрудняет привлечение к ответственности за отрицание геноцида советского народа.

