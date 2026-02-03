Закон о наказании за отрицание геноцида советского народа примут в приоритетном порядке

Государственная дума рассмотрит законопроект о введении уголовной ответственности за отрицание геноцида советского народа в приоритетном порядке. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Инициатива, подготовленная группой депутатов Госдумы от «Единой России», предполагает внесение изменений в статьи 243.4 и 354.1 Уголовного кодекса РФ. Поправками предлагается наказывать за уничтожение, повреждение и осквернение захоронений жертв геноцида, а также за публичное отрицание самого факта геноцида и оскорбление памяти погибших.

Как напомнил господин Володин, жертвами немецко-фашистской оккупации стали более 13 млн человек, в том числе женщины, дети и пожилые люди, погибшие в результате массовых казней, содержания в концлагерях и медицинских экспериментов. Он отметил, что суды в 33 регионах России уже признали эти преступления геноцидом советского народа.

Как ранее сообщал «Ъ», действующая редакция статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма») предусматривает ответственность за отрицание решений Нюрнбергского трибунала, однако сам термин «геноцид» в его приговоре отсутствует. По мнению авторов инициативы, это затрудняет привлечение к ответственности за отрицание геноцида советского народа в рамках действующего законодательства. Депутаты подчеркивают, что предлагаемые изменения направлены на усиление правовой защиты исторической памяти и противодействие попыткам обеления нацизма.

Анна Коломенская