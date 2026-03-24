Володин: женщина должна сама принимать решение об аборте

Решение об аборте должна принимать сама женщина, исходя из собственной ситуации, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал это «самым верным подходом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Давайте оставим это женщине. Ей принимать решение. Захочет она — посоветуется с близким человеком, с родителями, так, как она посчитает»,— сказал господин Володин на пленарном заседании Госдумы (цитата по «РИА Новости»).

Патриарх Кирилл считает, что нужно запретить аборты женщинам без согласия мужей. Каждый год в России, по утверждению главы РПЦ, делают 1 тыс. абортов. Патриарх призвал криминализовать склонение к аборту, а также полностью запретить эту процедуру в частных клиниках. Российские общественные организации предложили законодательно закрепить штрафы от 50 тыс. до 800 тыс. руб. за склонение беременных женщин к аборту.

В марте Минздрав обновил рекомендации по диспансеризации репродуктивного здоровья. Врачи начнут спрашивать пациенток, сколько детей они хотели бы иметь «с учетом текущих жизненных обстоятельств». Если женщина ответит, что не хочет детей, ей предложат консультацию психолога.

