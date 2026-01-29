Патриарх Кирилл призвал криминализовать склонение к аборту

В России необходимо разработать закон о криминализации склонения к аборту на федеральном уровне, призвал патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях. В дальнейшем, считает он, аборты следует полностью запретить в частных клиниках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Патриарх отметил, что после нескольких лет дискуссий по вопросу «законодательной защиты жизни ребенка в материнской утробе» наконец-то наметилась «положительная динамика». «Предлагаю двигаться в сторону полного запрета на проведение абортов в частных медицинских организациях, где контроль за соблюдением этических и правовых норм фактически невозможен»,— заявил он.

Как утверждает глава РПЦ, работники частных клиник не проводят настоящее консультирование и не соблюдают «неделю тишины» — установленный законом период (около 7 дней) между первым обращением в клинику для аборта и самой процедурой. Патриарх Кирилл также раскритиковал решение Минздрава убрать медицинского психолога из перинатального консилиума по прерыванию беременности. «Иными словами, отговаривать женщин от совершения абортов будет некому»,— сказал он.

По словам патриарха, 820 клиник уже отказались от лицензии на проведение абортов — это 30% от всех медорганизаций с лицензиями. При этом каждый год в России, по утверждению главы РПЦ, делают 1 тыс. абортов. Особо патриарх подчеркнул, что беременность прерывают не от «трагической необходимости», а в качестве «рутинной услуги».

Инициативу главы РПЦ поддержал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, после введения запрета на аборты в частных клиниках суммарный коэффициент рождаемости повысится. Это, по утверждению господина Толстого, подтвердилось на примере «многих регионов».