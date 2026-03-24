«Ростовводоканал» модернизировал главную канализационную станцию впервые за 30 лет

АО «Ростовводоканал» в 2025 году модернизировало более 32 км инженерных коммуникаций и впервые за 30 лет обновило оборудование главной канализационной насосной станции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

В рамках инвестиционной программы компания выполнила модернизацию более 32 тыс. погонных метров сетей. Более 25 тыс. м составили системы водоснабжения, свыше 7 тыс. м — водоотведения.

Особое внимание уделили реконструкции главной канализационной насосной станции (ГКНС-1) на ул. 1-й Луговой, 1а. Последний раз оборудование здесь обновлялось в 1992 году. В ходе модернизации установили новый высоковольтный электродвигатель и насосное оборудование общей массой 13 т, смонтировали систему плавного пуска и подготовили специальные фундаменты. Старые насосы заменили на современные горизонтальные агрегаты.

Кроме того, на объекте обновили проточные резервуары для биологической очистки сточных вод от органических загрязнений. В прошлом году также реконструировали водовод на улице Малиновского, участки протяженностью 420 и 850 м. Специалисты обновили линии в проходном коллекторе под железной дорогой в районе улице Доватора, построили новые канализационные линии на улицах Совхозной и Нансена и прокладка более 1,4 км сетей водоотведения в районе переулка Элеваторного.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в донской столице на конец 2025 года уровень износа коммунальной инфраструктуры по водопроводным сетям в среднем составляет почти 50%, сетям теплоснабжения — около 53%

Константин Соловьев