В России в 2026 году розничный рынок сохранит тренд на «кредитную оттепель»

В первом квартале 2026 года в России выдачи кредитов физлицам могут составить порядка 2,3 трлн руб., рост составит более 50%, по сравнению с прошлогодними январем-мартом. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ, опираясь на результаты собственной оценки.



По мнению аналитиков банка, решение ЦБ РФ по ключевой ставке задает четкий вектор на дальнейшее оживление кредитной активности на розничном рынке. Одновременно сохраняется и тренд на накопления, особенно по «длинным» вкладам и накопительным счетам. Учитывая тренд на смягчение политики регулятора, банки могут начать снижать доходность по депозитам. Это стимулирует вкладчиков фиксировать текущие высокие ставки: сейчас гораздо выгоднее переходить на длинные депозиты сроком от одного года, чтобы сохранить доходность на будущее. Для краткосрочных стратегий сохраняет актуальность накопительные счета.

Как отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, сейчас банки усиливают конкуренцию за заемщиков, не только снижая ставки, но и возвращая программы рефинансирования. «Для клиентов это – возможность сэкономить и позволить себе покупки в разгар весеннего сезона. Наряду с возможностью “купить” актуальность сохраняет и тренд на “копить”. Ставки по вкладам продолжают опережать инфляцию, особенно – на длинные сроки, а накопительные счета уже укрепились в качестве народного “электронного кошелька” с дополнительной выгодой», – пояснил эксперт.