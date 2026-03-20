В феврале-2026 граждане России сохранили тренд на накопления

В России в феврале общерыночный объем пассивов увеличился на 2% (+1,3 трлн руб.). Это почти вдвое превышает показатели февраля 2025 года, сообщили в пресс-службе ВТБ, опираясь на результаты собственной оценки аналитиков банка.



По их данным, в РФ общий объем привлеченных средств достиг 65,9 трлн руб. Основным драйвером роста рынка остаются вклады и накопительные счета в национальной валюте. Так, в феврале портфель рублевых сбережений в России превысил 62,5 трлн, прибавив 2% (+1,2 трлн).

По прогнозам аналитиков, в первой половине 2026 года рынок сбережений продолжит стабильный, но умеренный прирост: примерно на 1-2% в месяц. Во втором полугодии ожидается замедление темпов роста. По итогам года общерыночный объем пассивов увеличится на 10%.

Как отметил руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, несмотря на снижение ставок, россияне продолжают копить, но темпы роста замедляются. «В этом году определять рынок будут два глобальных тренда. С одной стороны, вкладчики постараются зафиксировать ставки на долгие сроки, учитывая нисходящую динамику ключевой ставки, – пояснил глава департамента. – С другой стороны, усиливается интерес к накопительным счетам, которые работают как электронный кошелек, но при этом за счет капитализации процентов зачастую дают доходность выше, чем традиционные депозиты».