В «Родных Просторах» будет жить чемпион: Точно ДОБРО подарил Давиду Сурову квартиру в Краснодаре

Благотворительный фонд Точно ДОБРО подарил чемпиону мира по боксу Давиду Сурову квартиру в Краснодаре

Спортсмен будет жить в одном из крупнейших жилых комплексов девелопера ТОЧНО — «Родные Просторы».

Анапчанин Давид Суров стал чемпионом мира по боксу в 2025 году. Самым дорогим подарком за новый титул стала однокомнатная квартира в Краснодаре. Ключи спортсмену вручили директор благотворительного фонда Точно ДОБРО Марина Нудьга и депутат городской думы Краснодара, член попечительского совета Точно ДОБРО, заместитель руководителя дирекции федерации бокса России в ЮФО Дмитрий Инаятов.

Напутствие чемпиону дал руководитель Дирекции Федерации бокса России в ЮФО Дмитрий Кашин. Он подчеркнул значимость системной поддержки спортсменов, в том числе создания условий для комфортной жизни и тренировок.

ЖК «Родные Просторы» занимает площадь 44,3 га. В микрорайоне уже сданы 18 домов из 29, открыты два детских сада и школа на 1550 учеников, признанная в 2023 году лучшим социальным объектом края, парк семейного отдыха в 9 га и храмовый комплекс с единственной в городе монохромной росписью.

Район продолжает расти: скоро здесь заработает еще один детский сад — самый большой в городе, детско-взрослая поликлиника и авторский фитнес-центр с акватермальной зоной с первым в Краснодаре всесезонным открытым бассейном. Более того, «Родные Просторы» станут частью амбициозного проекта «Новый Краснодар» — по планам здесь будет деловой и административный центр столицы Кубани.

Отметим, что ГК ТОЧНО и благотворительный фонд Точно ДОБРО активно поддерживают развитие спорта и персонально отмечают достижения талантливых атлетов. В 2020 году девелопер построил и передал Краснодару Школу единоборств «Империал», где сегодня бесплатно тренируются более 300 детей. Центр растит звезд мирового уровня: в 2025 году воспитанница «Империала» Нуне Асатрян завоевала титул чемпионки мира. Как и Давид, она получила в подарок квартиру в Краснодаре.

В августе 2024 года в краснодарских «Патриках» была открыта первая в России Аллея славы бокса ЮФО с именными звездами спортсменов.

