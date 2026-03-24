Песков: Иран подтверждал свою готовность к переговорам до ударов США

Иран подтверждал на деле открытость к проведению мирных переговоров по ядерной сделке, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал противоречивые заявления о возможных контактах США и Ирана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: пресс-служба президента РФ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: пресс-служба президента РФ

«Что касается открытости Ирана к мирным переговорам, Иран подтверждал это на деле, и, собственно, до последней минуты, до начала боевых действий, до момента первого удара по Ирану, Тегеран оставался открытым к продолжению переговоров»,— заявил представитель Кремля журналистам.

23 марта Дональд Трамп сообщил о продуктивных переговорах с Ираном. СМИ позднее уточнили, что от иранской стороны диалог вел спикер парламента Мохаммад Багер-Галибаф. Эту информацию он назвал фейковой, а МИД Ирана отрицает ведение каких=либо переговоров с США. Между тем представитель иранского ведомства заявил CBS News, что Иран изучает полученное через посредников предложение США.

Лусине Баласян