Спикер парламента Ирана назвал фейком сообщения о переговорах с США

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф заявил, что Иран не проводил переговоры с США. Сообщения о таких контактах он назвал фейковыми.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Мохаммад Багер-Галибаф

«Новостные фейки используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и для избежания трясины, в которой увязли США и Израиль»,— написал Мохаммад Багер-Галибаф в соцсети X. «Иранский народ требует полного и справедливого наказания агрессоров. Все иранские должностные лица твердо поддерживают своего верховного лидера и народ до тех пор, пока эта цель не будет достигнута»,— говорится в другом посте главы парламента.

О том, что от иранской стороны переговоры с США вел Мохаммад Багер-Галибаф, сообщал израильский источник The Jerusalem Post и Axios. Дональд Трамп говорил, что его спецпосланник и зять Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вели переговоры с «самым уважаемым в Иране человеком». Иранский МИД отрицает наличие каких-либо контактов с США.

