CBS: Иран изучает предложения США

Иран через посредников получил от США сообщения, которые могут стать основой для переговоров между странами, сообщает CBS News со ссылкой на представителя МИД Ирана.

«Мы получили замечания от США через посредников, и они изучаются»,— сказал иранский чиновник.

23 марта президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни американская сторона провела переговоры с «главным человеком» в Иране. Он также сообщил, что у сторон есть около 15 пунктов соглашения. Контуры возможной сделки пока неясны. The Jerusalem Post утверждает, что от иранской стороны переговоры с США ведет спикер парламента Мохаммед-Багер Галибаф.

Американский президент добавил, что США воздержатся от ударов по энергетической инфраструктуре Ирана в течение пяти дней «при условии успеха продолжающихся встреч».

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Тегерану обещан пятидневный штиль».