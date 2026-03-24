Прокуратура Севастополя открыла горячую линию после взрыва в доме

Прокуратура Севастополя открыла горячую линию для помощи жителям после взрыва в многоквартирном доме, сообщили в пресс-службе ведомства.

Для оперативной связи с прокуратурой жителям рекомендуют обращаться по номеру телефона +7 (978)-000-10-48.

Взрыв произошел вечером 23 марта в квартире на первом этаже и привел к повреждению конструкций здания. По предварительным данным, полностью выгорели 10 квартир, у 30–60 повреждено остекление. Погибла хозяйка жилья, ее сын 2006 года рождения числится пропавшим. Пострадали 12 человек.

СКР расследует дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК). Версию взрыва бытового газа власти исключили.