ТАСС: минимум шесть домов были повреждены при взрыве в Севастополе

Минимум шесть многоквартирных домов были повреждены при взрыве в доме № 14 на улице Павла Корчагина в Севастополе. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По данным агентства, в доме № 20 произошел пожар, а еще в четырех домах было повреждено остекление. Сейчас часть квартала оцеплена. Губернатор города Михаил Развожаев заявлял, что жителям предоставят временное размещение, если их квартиры после взрыва сильно повреждены. Он также пообещал восстановить разрушенное жилье.

Взрыв произошел вечером 23 марта в квартире на первом этаже. Были повреждены конструкции здания, произошел пожар. Погибла хозяйка квартиры, ее сын 2006 года рождения числится без вести пропавшим. Власти города исключили версию со взрывом бытового газа. 12 человек пострадали. Управление СКР по Крыму возбудило дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК).