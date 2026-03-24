Власти пообещали восстановить разрушенные взрывом в Севастополе квартиры

Квартиры домов в Севастополе, поврежденные в результате взрыва, будут восстановлены властями города, заявил губернатор Михаил Развожаев. Восстановление будут проводить с привлечением подрядчиков, которых наймут городские власти.

Сейчас жители пострадавших подъездов находятся в пункте временного размещения. «Если жилье непригодно для проживания, будет предоставляться место временного размещения: либо одно из наших общежитий, либо пансионат, где можно будет провести время, пока мы будем заниматься восстановлением дома и утраченных жилых помещений»,— пояснил господин Развожаев (цитата по ТАСС).

Взрыв произошел вечером 23 марта в квартире на первом этаже. Были повреждены конструкции здания, произошел пожар. Погибла хозяйка квартиры, ее сын 2006 года рождения числится без вести пропавшим. 12 человек пострадали. Взрывной волной поврежден соседний дом. СКР расследует дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК). Версия взрыва бытового газа исключена.