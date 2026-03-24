Решение о восстановлении дома в Севастополе примут после исследования конструкций

На месте взрыва многоквартирного дома в Севастополе заканчивают разбор завалов. Решение о возможности восстановления дома примут после оценки его несущих конструкций, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Будет проведено инструментальное обследование строителями на предмет сохранения несущих способностей. После этого поймем, какой объем строительных работ необходимо произвести: либо будет происходить восстановление, либо демонтаж»,— уточнил губернатор (цитата по ТАСС).

Взрыв произошел вечером 23 марта в квартире на первом этаже. Были повреждены конструкции здания. По предварительным данным, 10 квартир выгорели, еще у 30–60 квартир повреждено остекление. Погибла хозяйка квартиры, ее сын 2006 года рождения числится без вести пропавшим. 12 человек пострадали. СКР расследует дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК). Версию взрыва бытового газа власти исключают.