Ярославль прорекламируют на туристических автобусах в Нижнем и Петербурге

На туристических автобусах, курсирующих по Нижнему Новгороду и Санкт-Петербургу, будут рекламировать туристические возможности Ярославля и Ярославской области. Областное министерство туризма ищет подрядчика для этих работ.

Двухэтажные экскурсионные автобусы на мосту через реку Неву в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Двухэтажные экскурсионные автобусы на мосту через реку Неву в Санкт-Петербурге

Согласно данным с портала госзакупок, рекламными материалами будут обклеены два двухэтажных автобуса City Sightseeing: по одному в каждом городе. Эти автобусы должны курсировать каждый день на протяжении месяца. Дизайн-макет будет предоставлен исполнителю заказчиком.

Начальная цена такого контракта определена в 2 млн руб.

В 2025 году двухэтажные экскурсионные автобусы компании City Sightseeing Russia курсировали и по Ярославлю. На борт транспорта был нанесен символ города — медведь с секирой.

Алла Чижова