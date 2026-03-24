ДСК капитально отремонтирует здание воронежского УФНС за 408 млн рублей

Здание управления ФНС по Воронежской области на улице Карла Маркса в облцентре отремонтирует группа компаний ДСК, которая контролируется семьей экс-сенатора и депутата облдумы Сергея Лукина. Одно из юрлиц группы — АО СЗ «Домостроительный комбинат» — получило контракт по начальной цене 407,8 млн руб. Общество было единственным участником конкурса. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

По данным Rusprofile, АО СЗ «ДСК» было зарегистрировано в Воронеже в феврале 1993 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 267,5 тыс. руб. Учредители скрыты, генеральным директором выступает Андрей Соболев. 2024 год компания закончила с выручкой 2,4 млрд руб. и чистой прибылью 1,2 млрд руб. С 2008 года юрлицо выиграло 485 госконтрактов на 33 млрд руб. в сумме.

Проект предполагает капремонт с заменой всех коммуникаций, кровли и ряда несущих конструкций в двух корпусах общей площадью порядка 5 тыс. кв. м. Завершить работы планируют до 31 марта 2028 года. Один из корпусов был построен почти 25 лет назад, второй — более 40 лет назад. По данным «Ъ-Черноземье», они ни разу капитально не ремонтировались.

В середине марта ДСК выиграл аукцион на землю и недвижимость стеклотарного завода «Раско» в Железнодорожном районе Воронежа. ООО СЗ «Арт-финанс» Егора Лукина предложило за активы 410 млн руб. при начальной цене 357,3 млн руб. Как сообщал «Ъ-Черноземье», группа рассматривает территорию завода как «резерв под возможное строительство».

Алина Морозова