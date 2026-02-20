ФНС ищет подрядчика для капремонта здания управления в Воронеже за 408 млн

Управление Федеральной налоговой службы по Воронежской области начало искать подрядчика для капитального ремонта административного здания в областном центре по адресу: улица Карла Маркса, 46. Начальная цена контракта составляет 407,8 млн руб. Завершить работы планируют до 31 марта 2028 года. Информация была опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документам закупки, проект предполагает капремонт с заменой всех коммуникаций, кровли и ряда несущих конструкций в двух корпусах общей площадью порядка 5 тыс. кв. м. Один из корпусов был построен почти 25 лет назад, второй — более 40 лет назад. Ни в одном из них, по данным «Ъ-Черноземье», капремонт с момента постройки не проводился.

Общая сумма контракта в закупке предполагает финансирование работ сразу на трехлетний период. В 2026 году подрядчику планируют перечислить 53 млн руб., в 2027-м — 179,4 млн, в 2028-м — 175,4 млн. Средства поступят из федерального бюджета. Авансирование контрактом не предусмотрено.

Заявки на участие в торгах принимают до 10 марта. Итоги аукциона подведут 13 марта.

Накануне «Ъ-Черноземье» также сообщал, что муниципальное автономное учреждение Воронежа «Спортивный комплекс «"Юбилейный"» объявило конкурс на очередной этап капремонта своего здания. Начальная цена контракта составляет 99,5 млн руб.

Денис Данилов