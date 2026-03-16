ДСК выиграл на аукционе землю завода «Раско» в Воронеже за 410 млн рублей

На электронной площадке «Аукцион-центр» 16 марта опубликовали протокол о результатах торгов за незалоговое и залоговое имущество стеклотарного завода в Железнодорожном районе Воронежа, принадлежавшего обанкротившемуся владимирскому ООО «Раско». Наиболее высокую цену в размере 410 млн руб. предложило местное ООО СЗ «Арт-финанс» Егора Лукина, которое признано победителем торгов. Фирма входит в группу компаний «Домостроительного комбината» (ДСК, контролируется семьей экс-сенатора РФ, депутата воронежской облдумы Сергея Лукина). Документы о купле-продаже имущества пока не подписаны.

Как сообщал «Ъ-Черноземье» в конце февраля, имущество предприятия после длительного перерыва выставили на продажу одним лотом с начальной ценой 357,3 млн руб. Часть активов находится в залоге у двух компаний — аффилированного с ДСК ООО «Строительно-финансовая компания» (СФК) и владимирского ООО «Экспо гласс». В залоге у СФК — недвижимость: три земельных участка общей площадью 33,2 тыс. кв. м и шесть зданий на 39,2 тыс. кв. м. У «Экспо гласса» в залоге находится движимое имущество — кабельные линии, лифты, заборы и оборудование. Среди беззалоговых активов — участок на 881 кв. м, асфальтовое покрытие на 3,1 тыс. кв. м, право аренды 4,19% участка на 2,9 тыс. кв. м, автомобили, различное оборудование, мебель и градирня.

По данным Rusprofile, «Арт-финанс» работает в Воронеже с октября 2007 года, специализируясь на деятельности заказчика-застройщика и генподрядчика. Уставный капитал предприятия составляет 1 млн руб. Управляет компанией с 2018 года Алексей Волвенкин. Собственность разделена между двумя юридическими лицами. ООО «Стройинвест» Егора Лукина владеет 98,5% долей. Остальные 1,5% принадлежат его же ООО «Фининвест». Финансовая модель «Арт-финанса» демонстрирует резкое изменение масштаба деятельности: если в 2023 году выручка составляла 358,3 млн руб., то к 2025-у она упала до 1,5 млн руб. При этом чистая прибыль сократилась с 277 млн руб. до 1,4 млн.

Помимо «Арт-финанса», на торги заявились еще два участника. Индивидуальный предприниматель Наталья Степанова предложила выкупить лот за 408,4 млн руб. СФК, также участвовавшая в аукционе, остановилась на отметке 360 млн руб.

Теперь организатор торгов направит победителю копию протокола. В течение пяти дней с даты подписания будет выслано предложение заключить договор купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя от подписания договора лот может быть предложен госпоже Степановой.

«Ъ-Черноземье» запросил у ДСК комментарий по поводу развития площадки завода.

В 2023 году победителем торгов по продаже площадки стеклотарного завода «Раско» стало ООО СЗ «Выбор» (владелец — девелопер Александр Цыбань), предложившее за имущественный комплекс 370 млн руб. при начальной стоимости 350,7 млн. Однако впоследствии победитель отказался от подписания договора купли-продажи. Повторные открытые торги были приостановлены после жалобы одного из кредиторов «Раско» — алтайского ООО «ТК Сибирь-Ойл».

Воронежское предприятие «Раско» остановилось в 2018 году после отключения газа за долги на 83 млн руб. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело о злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Иск о банкротстве фирмы в том же году поступил в арбитражный суд Владимирской области. «Раско» признали банкротом в апреле 2022 года.

