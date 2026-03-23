Ynet: США и Иран проведут переговоры в Пакистане на этой неделе

США рассчитывают заключить мирное соглашение с Ираном не позднее 9 апреля, сообщает Ynet со ссылкой на израильский источник. По его информации, на этой неделе запланированы переговоры США и Ирана в Пакистане.

Урегулирование конфликта до 9 апреля позволит президенту США Дональду Трампу поучаствовать в праздновании Дня независимости Израиля 21–22 апреля, пояснил собеседник Ynet. На мероприятии американский президент должен получить Премию Израиля.

23 марта Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с «главным человеком» в Иране, но не с верховным лидером страны Моджтабой Хаменеи. Президент США пригрозил продолжить атаки на Иран в случае провала переговоров. Посредниками в урегулировании конфликта США и Израиля с Ираном выступают Турция, Египет и Пакистан, узнало Axios.

