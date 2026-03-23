Axios: посредники пытаются организовать встречу Ирана и США в Пакистане

Страны-посредники пытаются устроить встречу в пакистанском Исламабаде с участием спикера иранского парламента Мохаммед-Багера Галибафа, спецпосланником президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера (зятя Дональда Трампа). Об этом Axios сообщил израильский чиновник.

По данным Axios, на встрече также может присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс. Переговоры, возможно, пройдут на этой неделе. Американский источник сообщил, что в качестве посредников в последние дни выступали Турция, Египет и Пакистан. Министры иностранных дел трех стран вели переговоры со Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Собеседник Axios рассказал, что Израиль знал о непрямых контактах США и Ирана, но все же был удивлен заявлениями Дональда Трампа о продуктивных переговорах. «Мы не знали, что события развиваются так быстро»,— рассказал источник.

Дональд Трамп 23 марта заявил, что по итогам прошедших с Ираном контактов поручил Пентагону не наносить удары по иранской энергетической инфраструктуре в ближайшие пять дней. Дальнейшие решения будут зависеть от результатов «текущих встреч и обсуждений», пояснил Трамп. Источник The Jerusalem Post и Axios уточнил, что с иранской стороны переговоры ведет Мохаммед-Багер Галибаф. При этом иранские власти публично отрицали наличие каких-либо контактов с США.

Лусине Баласян