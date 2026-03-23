Axios: Турция, Египет и Пакистан выступают посредниками в конфликте Ирана и США

Турция, Египет и Пакистан прилагают посреднические усилия в конфликте США и Израиля с Ираном. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник. По данным собеседника издания, три страны помогали участникам конфликта обмениваться сообщениями в последние дни.

«Турция, Египет и Пакистан в течение последних двух дней участвовали в обмене сообщениями между США и Ираном,— пишет Axios.— Министры иностранных дел трех стран провели отдельные переговоры с посланником Белого дома Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи».

По данным источника Axios, страны продолжают посреднические усилия и уже добились определенного прогресса. «Речь идет о прекращении войны и решении всех нерешенных вопросов. Мы надеемся получить ответы в ближайшее время»,— сказал собеседник издания.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox Business, что США удастся достичь сделки с Ираном в ближайшие пять дней. Он также сообщил в Truth Social, что в минувшие два дня проводил переговоры с представителями Ирана. По словам господина Трампа, он приказал американским вооруженным силам приостановить удары по иранской энергетической инфраструктуре на ближайшие пять дней.

21 марта президент США предъявил Ирану ультиматум: если за 48 часов Ормузский пролив не будет полностью разблокирован, США начнут уничтожать электростанции страны. Тегеран в ответ заявил, что даст симметричный ответ и будет считать законными целями всю энергетическую инфраструктуру, объекты информационных технологий и опреснительные установки США и Израиля. Также иранские власти пригрозили заминировать весь Персидский залив в случае, если США решат проводить наземную операцию на побережье или иранских островах.

