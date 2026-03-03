В Тамбове ищут генподрядчика на строительство экотехнопарка за более чем 4 млрд

В Тамбовской области объявлен конкурс на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по созданию объекта «Экотехнопарк Центральный». Начальная цена контракта — 4,1 млрд руб., прием заявок продлится до 20 марта 2026 года. Организатор торгов — правительственное ООО «Экотехнопарк Тамбов», следует из данных госзакупок.

Проект предусматривает реализацию I, II и V этапов строительства. Срок выполнения — с даты заключения договора до 15 декабря 2027 года. Под объект отвели участок в Дегтянском сельсовете Сосновского района. Мощность комплекса — 260 тыс. т твердых коммунальных отходов в год.

Финансирование планируется за счет средств субсидии на капитальные вложения, заемных средств с привлечением мер поддержки ППК «Российский экологический оператор» в форме предоставления займа, а также собственных средств заказчика-концессионера. Проектная документация разработана в 2025 году местным ООО «Техноэкос» Сергея Можарова.

Перечень объектов первого этапа включает административно-бытовой корпус, производственный корпус, два комплектных трансформаторных пункта, котельную, склад материально-технического обеспечения, заправочную площадку, аварийную емкость, бокс для ремонта спецтехники и дизель-генераторные установки. Также предусмотрено строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, канализационных насосных станций, накопительных емкостей, блоков ультрафиолетового обеззараживания, пожарных резервуаров и насосных станций пожаротушения.

В составе этого этапа также запланирован участок захоронения ТКО, включая первую карту захоронения, систему отвода фильтрата, пруд-накопитель, очистные сооружения фильтрата, емкости для пермеата и концентрата, склад реагентов и сопутствующую инфраструктуру. Кроме того, проектом предусмотрены площадки обработки крупногабаритных отходов, стоянки для легкового и специального транспорта, участки складирования грунта и дорожных плит, площадки хранения съемных кузовов и древесных отходов, а также зона накопления снега. В рамках второго этапа предполагается строительство навеса над площадкой дозревания, климатической камеры и канализационной насосной станции производственного стока, а также создание площадки временного хранения технического грунта.

Последний этап включает возведение склада тарного хранения, склада песка, навеса над технологическим оборудованием и емкостей для охлаждающей жидкости. Запланированы площадки открытого хранения, накопления контейнеров и хранения пустой тары.

О выделении финансирования «Ъ-Черноземье» писал в январе. Перед этим, летом 2025 года, тамбовские власти отказались от реализации проекта в формате концессии. Ее заключили в 2024 году с региональным оператором по обращению с ТКО АО «Тамбовская сетевая компания», но вскоре было решено строить экотехнопарк силами региона.

ООО «Экотехнопарк Тамбов» зарегистрировано в 2023 году и специализируется на обработке и утилизации опасных отходов. Гендиректором с июля 2025 года является Юрий Бондаренко. Компания почти полностью принадлежит АО «АИЖК Тамбовской области» (99,8% доли), миноритарные доли распределены между ППК «Российский экологический оператор» и неким физлицом. Финпоказатели за 2023–2024 годы демонстрируют отсутствие выручки при наличии убытков, которые в 2024 году составили 45 тыс. руб.

Анна Швечикова