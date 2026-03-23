НОВАТЭК заключил контракт на поставку СПГ во Вьетнам

НОВАТЭК (MOEX: NVTK) заключил предварительное соглашение о поставке сжиженного природного газа с покупателем во Вьетнаме. Об этом сообщил председатель правления российской компании Леонид Михельсон.

«НОВАТЭК заинтересован в поставках СПГ на вьетнамский рынок. Готовы поставки начать в кратчайшие сроки»,— сказал господин Михельсон в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, компания вела переговоры о поставках СПГ во Вьетнам более пяти лет.

Россия и Вьетнам договорились укреплять сотрудничество в энергетике и нефтегазовой промышленности в мае 2025 года. В марте вице-премьер Александр Новак объявил о решении начать перенаправлять на другие рынки часть объемов СПГ, который поставляется в Европу. Вопрос ухода газа с европейского рынка поручил проработать президент России Владимир Путин.