Путин поручит правительству проработать вопрос ухода с европейского рынка газа

Президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству проработать вопрос ухода с европейского на альтернативные рынки газа. По его словам, РФ может быть выгоднее прекратить поставки газа в Европу уже сейчас, а не через месяц, как того хочет Евросоюз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

«Если нам все равно через месяц закроют или через два. Не лучше ли самим сейчас прекратить? Но это не решение, это мысли вслух. Я поручу правительству, чтобы оно с нашими компаниями проработало этот вопрос»,— сказал господин Путин журналисту Павлу Зарубину. Президент допустил, что Россия перейдет на другие рынки и «там закрепится».

Владимир Путин отметил, что Россия продолжит поставлять газ «надежным контрагентам» — Словакии и Венгрии — при условии, что они продолжат «придерживаться такой же политики, как и сегодня».

В конце января Совет ЕС согласовал план по полному запрету на импорт сжиженного природного газа из России с 2027 года. Запрет на поставки топлива в ЕС будет введен с 30 сентября 2027 года. Против инициативы выступили Словакия и Венгрия. 3 марта министр энергетики Норвегии Терйе Осланд допустил, что ЕС вернется к обсуждению запрета российского газа из-за конфликта в Иране. Из-за ограничений республики на судоходство в Ормузском проливе газ в Европе впервые с января 2023 года превысил $750 за 1 тыс. куб. м.