Правительство России решило перенаправлять часть СПГ на другие рынки вместо ЕС

Власти России решили перенаправить на другие рынки часть объемов СПГ, который поставляется в Европу. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. В качестве примеров он привел Китай, Индию, Таиланд и Филиппины. Слова вице-премьера приводит пресс-служба правительства.

По словам господина Новака, Россия будет перенаправлять СПГ в страны, которые выстраивают «конструктивные прагматичные отношения» с РФ и готовы заключать долгосрочные контракты. Вице-премьер обсудил ситуацию на рынках нефти и газа с руководителями отраслевых компаний, представителями Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минфина, Минпромторга и МИДа.

Мировой нефтегазовый рынок испытывает «высокую турбулентность и неопределенность» из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, считает Александр Новак. По его мнению, это приводит к росту цен на энергоносители в некоторых регионах мира, а также к «новым логистическим вызовам для отрасли в целом».

Вопрос ухода с европейского на альтернативные рынки газа поручил проработать президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ «надежным контрагентам» — Словакии и Венгрии, если они продолжат «придерживаться такой же политики, как и сегодня». В конце января Совет ЕС согласовал план по полному запрету на импорт сжиженного природного газа из России с 2027 года. Против инициативы выступили Словакия и Венгрия.