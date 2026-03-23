Силуанов пообещал найти способы снизить зависимость бюджета от цен на нефть

Правительство в ближайшее время определится с мерами по снижению зависимости бюджета России от цен на нефть в среднесрочной перспективе, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«У нас несколько соображений. Мы хотим, в первую очередь, на среднесрочной перспективе сделать наш бюджет менее зависимым от цен на нефть, с одной стороны, а с другой стороны, меньше влиять на валютный рынок с точки зрения участия на этом рынке»,— сказал господин Силуанов информационной службе «Вести».

Ранее Антон Силуанов анонсировал снижение цены отсечения на нефть. Из-за этого Минфин решил не проводить операции по покупке и продаже на валютном рынке в марте. Сейчас базовая цена на нефть составляет $60 за баррель, к 2030 году показатель планируется снизить до $55 за баррель.

