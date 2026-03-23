В Ростове ущерб «Лукойла» составил 200 млн рублей после пересчета за отопление

В январе 2026 года ущерб компании «Лукойл-Ростовэнерго» превысил 200 млн рублей после перерасчета платы жителей Ростова за отопление. Об этом сообщает «РБК-Ростов» со ссылкой на заместителя губернатора региона Владимир Ревенко.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщалось ранее, авария на Ростовской ТЭЦ-2 произошла 15 декабря, из-за чего без отопления и горячей воды остались 1,4 тыс. человек. Прокуратура Ростовской области взяла ситуацию на контроль и организовала проверку.

Наталья Шинкарева