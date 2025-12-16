Ростовские коммунальщики устранили последствия аварии на ТЭЦ-2

Власти Ростова-на-Дону восстановили теплоснабжение во всех 1,4 тыс. жилых домов и социальных учреждениях, которые остались без отопления 15 декабря из-за аварии на ТЭЦ-2. Глава администрации города Александр Скрябин сообщил в Telegram-канале о завершении аварийно-восстановительных работ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По информации департамента ЖКХ и энергетики, на данный момент отопление включили во всех соцобъектах. Все 1,4 тыс. жилых многоквартирных домов, попавших в границы отключения, уже подключены к источникам теплоснабжения»,— написал господин Скрябин.

По словам чиновника, сотрудники управляющих компаний проводят обходы зданий для контроля давления и температуры в системах отопления, устраняют воздушные пробки в трубах. Температуру теплоносителя повышают постепенно во избежание новых аварий.

Массовое отключение произошло 15 декабря из-за дефекта оборудования на теплоэлектроцентрали. Без тепла и горячей воды остались жители четырех районов города. Городские власти объявили режим повышенной готовности для коммунальных служб. Прокуратура Ростовской области взяла ситуацию на контроль и организовала проверку.

Валентина Любашенко