«Росатом» эвакуирует персонал иранской АЭС «Бушер» на этой неделе

Ситуация на АЭС «Бушер» в Иране напряженная, но находится под контролем, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, персонал станции начнут эвакуировать на этой неделе.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Лихачев рассказал, что готовятся «несколько волн эвакуации». Дату первой он не назвал. Сколько сотрудников намерены вывезти, также не уточняется.

«Планируем оставить буквально несколько десятков человек на площадке и для присмотра, и для сохранности оборудования, и для готовности перезагрузить правильно»,— сказал глава госкорпорации в интервью ИС «Вести».

Продолжая военную операцию против Ирана, США и Израиль атакуют иранскую ядерную инфраструктуру. 17 марта ракетный удар был зафиксирован в 200 метрах от АЭС «Бушер», построенной «Росатомом». Кремль говорил, что Россия передает сигналы США о возможных последствиях удара по АЭС. Сегодня президент США Дональд Трамп объявил о пятидневном моратории на удары по иранской инфраструктуре.

