Песков: Россия сигнализирует США об опасности ударов по АЭС в Бушере

Россия передает сигналы США о возможных последствиях удара по АЭС в Бушере. Так в Кремле прокомментировали ультиматум президента США Дональда Трампа Ирану об ударах по энергетической инфраструктуре.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Конечно же, соответствующие сигналы передаются и американской стороне»,— заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что в Москве рассчитывают, что руководству США хватит благоразумия не наносить удары по АЭС «Бушер» в Иране. Он предупредил, что последствия таких действий будут катастрофическими.

Президент Дональд Трамп предъявил Ирану ультиматум: если в течение 48 часов Ормузский пролив не будет полностью разблокирован, США начнут уничтожать электростанции страны. До этого власти 22 стран выразили готовность внести вклад в усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив. Они осудили удары Ирана по соседним странам и заявили о желании финансово помочь странам, пострадавшим от Тегерана.

Анастасия Домбицкая