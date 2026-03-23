Песков: Россия сигнализирует США об опасности ударов по АЭС в Бушере
Россия передает сигналы США о возможных последствиях удара по АЭС в Бушере. Так в Кремле прокомментировали ультиматум президента США Дональда Трампа Ирану об ударах по энергетической инфраструктуре.
«Конечно же, соответствующие сигналы передаются и американской стороне»,— заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что в Москве рассчитывают, что руководству США хватит благоразумия не наносить удары по АЭС «Бушер» в Иране. Он предупредил, что последствия таких действий будут катастрофическими.
Президент Дональд Трамп предъявил Ирану ультиматум: если в течение 48 часов Ормузский пролив не будет полностью разблокирован, США начнут уничтожать электростанции страны. До этого власти 22 стран выразили готовность внести вклад в усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив. Они осудили удары Ирана по соседним странам и заявили о желании финансово помочь странам, пострадавшим от Тегерана.
