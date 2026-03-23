Правительство не поддержало законопроект о снижении судебных пошлин

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала инициативу о снижении судебных пошлин, с которой выступили депутаты Государственной думы от КПРФ. В своем решении кабмин сослался на «позитивные результаты», которые принесло увеличение сборов в сентябре 2024 года.

Согласно проекту заключения правительства (есть в распоряжении «Ъ»), предложение КПРФ о снижении госпошлин по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ, судами общей юрисдикции и мировыми судьями, приведет к увеличению расходов бюджета. Кабмин также напомнил о праве судов освобождать от уплаты пошлин или сокращать их размер на основании имущественного положения обратившегося в судебные инстанции.

Как ранее писал «Ъ», в 2025 году было зафиксировано рекордно низкое количество обращений в Конституционный суд за 25 лет. Эксперты объясняли это увеличением госпошлин в нижестоящих инстанциях. Для примера, количество арбитражных дел, поданных в Верховный суд, к середине 2025 года сократилось примерно вдвое.

Повышение судебных пошлин в 2024 году встретило несогласие со стороны оппозиционных фракций Государственной думы. 90 депутатов подали жалобу в Конституционный суд (КС), требуя отменить рост сборов. Тогда они объясняли, что увеличение пошлин ограничило доступ граждан к правосудию. Это, по мнению парламентариев, нарушило право россиян на судебную защиту. В апреле 2025 года КС признал меру обоснованной.

