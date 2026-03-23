Санаторий «Голубая волна» выиграл суд по иску на 1,8 млн рублей

Арбитражный суд Кубани отклонил требования Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея к АО «Санаторий Голубая волна» (Геленджик) о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка в размере 1,8 млн руб.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Спорный участок принадлежит Российской Федерации. В июле 2019 года права и обязанности по договору аренды перешли к АО «Санаторий Голубая волна» в соответствии с соглашением об уступке. Годовая арендная плата составляет 648,4 тыс. руб., которую арендатор должен вносить ежеквартально до 10 числа каждого квартала.

По данным акта сверки взаиморасчетов на 10 июня 2024 года у санатория образовалась задолженность в размере 1, 8 млн руб. В мае 2024 года Росимущество направило уведомление о необходимости погашения долга в течение 15 дней, однако платежи не поступили.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Санаторий Голубая волна» зарегистрировано в 1994 году. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Руководителем значится Юлия Цыганова. Чистый убыток предприятия в 2024 году составил 333,9 млн руб.

Суд отметил процессуальную пассивность истца в приведении исковых требований в соответствие с фактическими обстоятельствами дела. В ходе разбирательства установлено отсутствие расчета взыскиваемой денежной суммы. Представленные акты сверок не содержали четкого указания периода взыскания спорной суммы и методики расчета, что не позволило суду проверить заявленную к взысканию сумму.

На основании этого суд принял решение отказать в удовлетворении иска. «Процессуальное бездействие истца не может являться основанием для бесконечного и безрезультативного откладывания арбитражным судом рассмотрения дела»,— говорится в решении суда.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение АС в силе, кассация рассмотрит спор 1 апреля.

Елена Турбина

