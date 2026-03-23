Краснодарский край в 2025 году вошел в топ-5 регионов по объему оборота торговых сетей

Краснодарский край по итогам 2025 года занял четвертое место среди регионов РФ по объему оборота торговых сетей, который составил около 930 млрд руб., или 4,3% от общероссийского показателя, сообщили в краевом департаменте потребительской сферы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Доля сетевого ритейла в общем обороте региона достигла 29,8%, что ниже среднего уровня по стране (35,3%) и показателей регионов-лидеров. Первое место занимает Москва с объемом продаж 2,8 трлн руб. и долей 35,6%, далее следуют Московская область (2,2 трлн руб., 46,2%) и Санкт-Петербург (1,3 трлн руб., 43,1%).

Как пояснил глава департамента Роман Куринный, сравнительно низкая доля торговых сетей в регионе связана со сбалансированным развитием различных форматов торговли. По его оценке, многоуровневая структура рынка — от крупных торговых центров и сетевых магазинов до локальных торговых точек и рынков — сдерживает монополизацию и поддерживает конкуренцию.

В ведомстве отмечают, что по итогам 2025 года совокупный оборот потребительской сферы Кубани достиг 6,9 трлн руб., увеличившись на 5% к предыдущему году. Объем оптовой торговли составил 3,4 трлн руб., розничной — 3,1 трлн руб., что на 3,4% выше показателя 2024 года.

Вячеслав Рыжков