«Футболисты и болельщики по-разному описывали летающие над полем объекты»

За всю историю футбола чего только не происходило во время матчей. Но то, что случилось в 1954 году во Флоренции во время игры клубов «Фиорентина» и «Пистойезе», вышло за все возможные рамки. На последних минутах встречи футбол уже мало кого интересовал, потому что около арены появились некие объекты, которые кружили над полем. Их видели десятки тысяч людей, так что говорить про галлюцинации не приходится. После того, как объекты улетели, в регионе выпали странные осадки, похожие на снег.

Правда, анализ субстанции показал, что она состоит из кремния, магния и бора. Вроде как в дикой природе такого соединения быть не может. Но самое удивительное, что футболисты и болельщики по-разному описывали объекты, летающие над футбольным полем. Кто-то видел яйцо, кто-то говорил про огромные сигары или светящиеся окружности. Конечно же, газеты того времени пестрили заголовками про НЛО и инопланетян. А необычное вещество, которое выпало на Землю, тут же окрестили «волосами ангелов».

Не обошлось без предположений об испытании нового ПВО. Но официальная версия была другой. Вроде как футболисты и болельщики видели миграцию пауков, которые сплетаются друг с другом и пролетают тысячи километров, образуя различные фигуры в воздухе. Правда, эта версия не выдерживала критики. В итоге дать внятного объяснения произошедшему никто так и не смог. Хотя легенды о том, что внеземные существа помогли «Фиорентине» завоевать чемпионский титул, потом ходили долго.

Владимир Осипов