В Москве рассчитывают на благоразумие США относительно атак на АЭС «Бушер»

В Москве рассчитывают, что руководству США хватит благоразумия не наносить удары по АЭС «Бушер» в Иране. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, подчеркнув, что последствия таких действий будут катастрофическими.

Фото: Planet Labs PBC / AP

«Представляю, что "Бушер" не будет входить в эти списки, поскольку последствия будут просто катастрофическими для всех. Я думаю, что американскому руководству хватит благоразумия не делать этого»,— сказал он журналистам в Москве.

Президент Дональд Трамп предъявил Ирану ультиматум: если в течение 48 часов Ормузский пролив не будет полностью разблокирован, США начнут уничтожать электростанции страны. До этого власти 22 стран выразили готовность внести вклад в усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив. Они осудили удары Ирана по соседним странам и заявили о желании финансово помочь странам, пострадавшим от Тегерана.

О развитии событий на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Повод задуматься о дальности иранских ракет».

Анастасия Домбицкая